Дмитрий Певцов поздравил пензенский ОМОН с 30-летием со дня образования

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В своем обращении артист отметил, что спецназ всегда стоит на страже безопасности граждан, выполняя серьезные и зачастую опасные для жизни задачи.

ОМОН «Страж» Управления Росгвардии по Пензенской области был образован 1 апреля 1993 года. Офицеры и бойцы спецподразделения проводят специальные операции по пресечению преступлений, противодействию терроризму.

Личный состав отряда несет службу как на территории Пензенской области, так и за ее пределами, готовый прийти на помощь и ночью, и днем. Сейчас бойцы отряда находятся в зоне СВО.

- Мы молимся за вас, - подчеркнул Дмитрий Певцов. - От меня лично передайте поклон вашим родным и близким. Я желаю вам воинской удачи, терпения. Будьте осторожны и возвращайтесь целыми и невредимыми.