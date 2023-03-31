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Звезды31 марта 2023 7:00

Дмитрий Певцов поздравил пензенский ОМОН с 30-летием со дня образования

Народный артист России записал видео специально для бойцов отряда особого назначения «Страж» Управления Росгвардии по региону
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Кадр из видео

Кадр из видео

В своем обращении артист отметил, что спецназ всегда стоит на страже безопасности граждан, выполняя серьезные и зачастую опасные для жизни задачи.

ОМОН «Страж» Управления Росгвардии по Пензенской области был образован 1 апреля 1993 года. Офицеры и бойцы спецподразделения проводят специальные операции по пресечению преступлений, противодействию терроризму.

Личный состав отряда несет службу как на территории Пензенской области, так и за ее пределами, готовый прийти на помощь и ночью, и днем. Сейчас бойцы отряда находятся в зоне СВО.

- Мы молимся за вас, - подчеркнул Дмитрий Певцов. - От меня лично передайте поклон вашим родным и близким. Я желаю вам воинской удачи, терпения. Будьте осторожны и возвращайтесь целыми и невредимыми.

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