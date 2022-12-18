На пожаре в Пачелмском районе погибли два человека

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, сгорел деревянный дом на улице Первомайской в поселке Титово. Погибли два человека – женщина 1983 года рождения и парень 2004 года рождения.

«На месте работали шесть человек и две единицы техники», - уточнили в пресс-службе.

Причину возгорания предстоит выяснить, но на месте происшествия уже побывали представители Испытательной пожарной лаборатории.

Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня.