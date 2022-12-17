Олег Мельниченко отметил адаптацию пензенских предприятий к новым экономическим условиям

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, губернатор отметил, что, несмотря на жесткое санкционное давлении на российскую экономику, удаётся и пензенским предприятиям, в том числе, сохранить стабильность и даже добиться развития.

«Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленных предприятий региона увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14,2 процента, это 303,7 млрд. рублей, - сказал глава региона. - В 2022 году 18 предприятиями была запланирована реализация инвестиционных проектов и завершение модернизации производства на общую сумму 2,7 млрд. рублей. Уже создано более 440 рабочих мест".

Глава Пензенской области подчеркнул, что на техническое перевооружение и обновление оборудования предприятий был направлен ряд мер господдержки - финансирование по линии Фонда развития промышленности России и на региональном уровне.

На сегодняшний день более 20 предприятий получили свыше 50 грантов на общую сумму 21,3 миллиона рублей.

Оценивая предварительные итоги работы, Олег Мельниченко отметил высокий уровень адаптации пензенских предприятий к меняющимся условиям и призвал руководителей продолжать работу по переориентации производственных мощностей на отечественное оборудование и комплектующие,освоение новых рынков сбыта.

«За достаточно короткий период мы должны перегруппироваться с точки зрения используемых станков и механизмов. Должны сами начать производить то, что можем, а того, чего пока не хватает, ввезти из Юго-Восточной Азии», - пояснил губернатор.

Министр экономического развития и промышленности региона Алмаз Хакимов проинформировал руководителей предприятий о новых услугах, предоставляемых Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний.

Завершилось заседание Ассоциации вручением благодарственных писем ветеранам машиностроительного комплекса.