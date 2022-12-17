В Пензенской области названы лауреаты премии Губернатора в области СМИ

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, подведены итоги конкурса на соискание премий Губернатора Пензенской области за лучшее освещение актуальных тем в СМИ. Всего на конкурс поступило 99 заявок.

В соответствии с Положением конкурсная комиссия рассмотрела все поступившие заявки и определила 14 лауреатов - по одному представителю печатных и электронных СМИ в каждой номинации.

В номинации «Сделаем сами» за материалы об импортозамещении промышленного уровня победителями названы: Седов Алексей (телеканал «Экспресс»), Баязитов Антон («Комсомольская правда» в Пензе»);

Все лауреаты получат премии губернатора в размере 100 тысяч рублей. Торжественное награждение победителей запланировано на начало 2023 года.

Напомним, 14 ежегодных премий за лучшее освещение актуальных тем в СМИ Пензенской области учреждены указом Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко №11 от 27 июня 2022 года «О премиях Губернатора Пензенской области за лучшее освещение актуальных тем в средствах массовой информации Пензенской области».

Премии учреждены в целях поддержки и развития региональных средств массовой информации и присуждаются за наиболее яркие и раскрывающие актуальные темы публикации и сюжеты. Участниками могли стать как отдельные авторы, так и авторские коллективы СМИ Пензенской области, а также отдельные и внештатные авторы, работающие в регионе.