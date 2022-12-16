Состоялась прямая линия губернатора Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, губернатор, в частности, рассказал о помощи пензенцам, находящимся в зоне специальной военной операции, и оказания поддержки их родственникам.

Он отметил, что частичная мобилизация на территории области согласно тем заданиям, которые поступили на основании Указа Президента РФ, реализована в полном объёме и завершена.

«Пензенская область проводила не только мобилизацию на своей территории, но и комплектацию подразделений, с учёбой и боевым слаживанием. То есть на нас ложилась двойная задача – не только осуществить мобилизацию, но и сформировать боеспособные подразделения», - сказал глава региона.

Как уточнил Олег Мельниченко, не всё было сделано так, как надо, были допущены ошибки, которые выявлялись и оперативно устранялись. Но в целом мобилизация в регионе прошла на достаточно высоком уровне.

Из бюджета области, по словам губернатора, на помощь в рамках частичной мобилизации направлено порядка 300 млн. рублей.

Всех военнослужащих и спецподразделения Пензенской области дополнительно оснастили предметами, необходимыми в полевых условиях – комплектами тёплого белья, спальными мешками, индивидуальными аптечками.

Несколько дней назад отправили очередной полк военнослужащих, для них также загрузили вагон оборудования. Это генераторы, бензо-инструмент, печки, хозяйственный инвентарь, специальные приборы, продукты питания.

В сборе помощи активно участвуют предприятия, общественные организации, волонтёры, просто жители Пензенской области. Много различных групп, которые занимаются сбором помощи в социальных сетях.

Губернатор поблагодарил всех неравнодушных пензенцев за помощь пензенским бойцам, проинформировал о поддержке семей мобилизованных.

В ходе прямой линии губернатор также ответил на вопросы о перспективах развития общественного транспорта в Пензе, Заречном, Пензенском и Бессоновском районах, рассказал о том, что научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга готовит для Пензенской агломерации план комплексного развития транспортной инфраструктуры, схемы организации дорожного движения и транспортного обслуживания.

Глава региона напомнил о контракте на поставку в регион 90 троллейбусов, уточнил, что предстоит переход на регулируемый тариф.

Подробно остановился Олег Мельниченко на шефской помощи Пологовскому району Запорожской области. По сути - это зона боевых действий, то есть там идёт война, проходит линия боевого соприкосновения. Не вся территория района освобождена от ВСУ. В таких условиях стоят основные задачи – гуманитарная поддержка населения – детей, женщин, стариков – оказание им соответствующей медицинской помощи», - пояснил глава региона.

«С учётом того, что мы вошли в район летом, сразу приступили к подготовке, функционированию инфраструктуры в зимний период и комплектованию военно-гражданских администраций. На сегодняшний день практически все они в Пологовском районе возглавляются сотрудниками либо правительства Пензенской области, либо муниципальных образований», - добавил Олег Мельниченко.

Составлен перечень объектов, требующих первоочередного ремонта. Это больницы, школы, котельные и водоканалы таких городов, как Токмак, Молочанск, Пологи, и других населённых пунктов района.

По оперативной информации, из 16-ти 13 объектов уже отремонтированы, их готовность составляет 100%. Это школы в посёлке Розовка, городах Пологи и Токмак. Буквально вчера завершили работы по замене окон в школе поселка Куйбышево и монтажу кислородной станции в токмакской центральной больнице. А на днях откроется детский сад в городе Пологи на 50 мест. Отремонтирован 4 корпус и помещение пищеблока розовской районной больницы.

В ходе общения с пензенцами и журналистами губернатор высказался и по многим другим вопросам.

На прямой линии речь зашла и о праздновании Нового года

В Пензенском драматическом театре новогодняя кампания откроется Губернаторской ёлкой – и до 8 января там будут идти детские праздники

Новый год, безусловно, будет в привычном для людей формате. Будут и гулянья, и мероприятия в новогоднюю ночь, и утренники в школах и детских садах», - подчеркнул губернатор, призвав руководителей предприятий и организаций отказаться лишь от проведения масштабных корпоративных торжеств.

«Новый год – это семейный праздник, его надо отмечать дома», - озвучил он свою позицию.

В завершение Прямой линии Олег Мельниченко присоединился к традиционной новогодней акции «Ёлка желаний». В этом году подарки от губернатора получат шестеро ребят из Областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов.