Житель Мордовии подозревается в нападении на двух девочек-подростков

Одну из пострадавших мужчина ударил по голове обломком доски. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, вечером 27 марта девочки 14 и 15 лет шли по одной из улиц поселка Явас. В какой-то момент за ними увязался неизвестный мужчине. Подгадав время, он ударил одну из несовершеннолетних по голове обломком доски, после чего забрал у пострадавших их сумки с личными вещами и сбежал с места преступления.

Правоохранительные органы сразу приступили к поискам предполагаемого злоумышленника. Благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников МВД, в ночь на 29 марта был задержан 61-летний местный житель. Мужчина проживает в общежитии - оттуда его в отдел полиции и доставили полицейские.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Сейчас с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.