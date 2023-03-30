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Происшествия30 марта 2023 11:28

Житель Мордовии подозревается в нападении на двух девочек-подростков

С места преступления мужчина скрылся, однако правоохранители вышли на него уже через сутки
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Одну из пострадавших мужчина ударил по голове обломком доски.

Одну из пострадавших мужчина ударил по голове обломком доски.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, вечером 27 марта девочки 14 и 15 лет шли по одной из улиц поселка Явас. В какой-то момент за ними увязался неизвестный мужчине. Подгадав время, он ударил одну из несовершеннолетних по голове обломком доски, после чего забрал у пострадавших их сумки с личными вещами и сбежал с места преступления.

Правоохранительные органы сразу приступили к поискам предполагаемого злоумышленника. Благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников МВД, в ночь на 29 марта был задержан 61-летний местный житель. Мужчина проживает в общежитии - оттуда его в отдел полиции и доставили полицейские.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Сейчас с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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