Пензенский холдинг «Маяк»: Новые очистные сооружения запустим досрочно

Фото предоставлено пресс-службой компании

Совершенствование и модернизация очистных сооружений в цехах ОАО «Маяк» ведется постоянно. Новое оборудование и технологии, соответствующие духу времени, внедряются не только в основное производство, но и в процесс очистки отходов.

В компании действует экологическая программа развития. В начале прошлого года в ее рамках была разработана и согласована в областном правительстве так называемая «дорожная карта» - подробный план работ.

Первый этап предусматривает оснащение производства дополнительными локальными очистными сооружениями – они позволят утилизировать загрязняющие вещества уже на ранних стадиях их образования. Кроме того, первый этап работ также включает в себя организационно-технические мероприятия по выявлению несанкционированных точек образования отходов и их устранению. Несмотря на сложную международную обстановку, эту часть плана удалось реализовать в 2022 году полностью, уложившись в запланированные сроки.

Второй этап дорожной карты предусматривает строительство очистных сооружений глубокой биологической очистки. На сегодня это наилучшая технология очистки сточной воды для целлюлозно-бумажной промышленности.

Фото предоставлено пресс-службой компании

В конце 2021 года холдинг провел тендер для определения поставщика технологии и оборудования для новых очистных сооружений. В результате выиграла российская компания «КВИ Интернэшнл» из Санкт-Петербурга, взявшая на себя проектирование, поставку оборудования, шеф-монтаж и пусконаладочные работы.

В начале 2022 года были подписаны необходимые бумаги. Началась работа, а вместе с ней - и проблемы. Из-за санкций и ухода большинства привычных поставщиков оборудования, пришлось несколько раз переделывать проект. Но «КВИ Интернэшнл» справились с поставленной задачей и сдали проект с минимально возможной задержкой - в декабре 2022 года. В то же время была проведена экспертиза проекта и получено разрешение на строительство.

Проект действительно поражает: сложный процесс очистки сточной воды происходит в биореакторе объемом 12 тысяч кубических метров. По сути, это рукотворное озеро средних размеров, где искусственно выращенные микроорганизмы, поедая вредные вещества, очищают воду. В дальнейшем вода подается на так называемые флотационные установки, которые задерживают эти самые микроорганизмы, и пропускается через фильтры, которые доводят процесс очистки до совершенства. Это оборудование в большинстве своем уникально: его изготавлили специально для этого проекта. Биореактор, фильтры, системы дозирования химикатов российского производства. Флотационные установки, насосы, турбоаэраторы, компрессорное оборудование - австрийского и итальянского.

На сегодня почти полностью завершено строительство биореактора, подходит к концу возведение здания. Рабочие прокладывают трассы для коммуникаций, приступили к монтажу вспомогательного оборудования и сетей. В целом, как отметили представители холдинга, все работы идут с опережением графика, установленного дорожной картой. Параллельно с этим идёт подготовка документации на прохождение государственной экологической экспертизы, как того требует законодательство РФ.

В этом месяце планируется закончить все основные строительные работы и приступить к монтажу основного технологического оборудования на всех объектах. Как рассказали представители «Маяка», завершение второго этапа дорожной карты должно произойти в июне 2024 года, однако предприятие, применяя интенсивные технологии ведения строительства и монтажа, планирует запустить комплекс оборудования в эксплуатацию досрочно - в 4 квартале 2023 года.

Проект находится под контролем Правительства Пензенской области и Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Председатель регионального правительства регулярно проводит контрольные совещания, на котором обсуждаются все текущие дела и возникающие трудности.

Уверены, что при такой поддержке масштабный проект удастся реализовать без проблем и в указанные сроки.