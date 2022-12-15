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Спорт15 декабря 2022 13:33

В Бессоновском районе открылась новая спортплощадка для подготовки к выполнению нормативов ГТО

Монтаж спортивно-технологического оборудования площадки выполнен в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото представлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото представлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области, площадка расположена в селе Сосновка на территории сельской общеобразовательной школы.

Объект включает в себя уличные силовые и кардиотренажеры, гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья. Площадка нацелена на подготовку населения к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Всего до конца года в регионе будет обустроено пять таких площадок: в Бессоновском, Наровчатском, Спасском, Белинском и Неверкинском районах.

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