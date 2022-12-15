В Бессоновском районе открылась новая спортплощадка для подготовки к выполнению нормативов ГТО

Фото представлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области, площадка расположена в селе Сосновка на территории сельской общеобразовательной школы.

Объект включает в себя уличные силовые и кардиотренажеры, гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья. Площадка нацелена на подготовку населения к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Всего до конца года в регионе будет обустроено пять таких площадок: в Бессоновском, Наровчатском, Спасском, Белинском и Неверкинском районах.