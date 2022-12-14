Цвет художественной гимнастики России собрали в Пензе соревнования «Приволжские звездочки»

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Они и выявят сильнейших в индивидуальной программе – многоборье и в групповых упражнениях.

Всероссийские соревнования «Приволжские звездочки», посвящены Наталье Лавровой –прославленной пензенской спортсменке, первой в истории двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике, трагически погибшей 23 апреля 2010 года в автокатастрофе.

Во время церемонии открытия участников турнира приветствовал исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Соревнования пройдут в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Индивидуальная программа – многоборье (обруч, мяч, булавы, лента). За медали здесь по борются спортсмены, выступающие по программам: МС - 2007 год рождения и старше, а также КМС - 2009 - 2007 годы рождения.

В групповых упражнениях мастерство продемонстрируют спортсмены, выступающие по программам: МС - 2007 год рождения и старше (5 обручей; 3 ленты + 2 мяча), а также КМС 2009 - 2007 годы рождения (5 скакалок; 5 мячей).

За медали поборются более 800 спортсменок из более 30 субъектов РФ. Соревнования продлятся до 17 декабря.