В Пензенской области детям запретили выгуливать собак

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пензенской области ужесточили правила содержания домашних животных. Теперь, согласно им, для того, чтобы завести питомца, жители региона обязаны обеспечить их минимальным пространством для жизнедеятельности: для кошек эта площадь равняется одному квадратному метру, для собак – двум с половиной. При этом запрещено держать животных на балконах, лоджиях, чердаках, в подвалах и подъездах.

В случае, если человек живет в коммунальной квартире или делит жилплощадь с другой семьей, то, прежде, чем завести животное, он обязан получить письменное согласие остальных жильцов.

В частном доме собака может находиться на привязи или в вольере, но не имеет права свободно покидать двор. Хозяин животного обязан предупреждать о наличии на территории собаки с помощью таблички у входа.

Передержка животных в квартирах теперь запрещена.

Ряд новых правил нужно соблюдать и во время выгула животных. Выходя с питомцем на улицу в ночное время (с 22 до 6 часов с воскресения по четверг, с 23 до 6 часов – в пятницу и субботу), хозяин животного обязан следить за соблюдением тишины и не давать собаке лаять или рычать.

Во время прогулки собака должна быть на поводке и носить намордник. Данное правило не распространяется на карликовые породы или щенков.

Выгуливать собаку должен взрослый или подросток старше 14 лет. Отправлять на прогулку с животным ребенка запрещено.

Собак запрещено выгуливать на детских площадках, пляжах, на территориях медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Но данный запрет не распространяется на животных-поводырей.

Владелец животного также обязан убирать все отходы жизнедеятельности своего питомца, оставленные им во время прогулки.

За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность.