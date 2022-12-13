В Пензенской области продолжает выходить Фронтовая газета "Комсомольская правда"

Луганская область. Сватовское направление. Призывники из Котовска Тамбовской области у самоходной пушки «Малка» 2С7М (Западный военный округ). Фото: Александр Коц

«Наши войска под Сталинградом и на Центральном фронте успешно истребляют живую силу и технику врага,- писала «Комсомолка». - С начала наступления по 11 декабря, по неполным данным, враг потерял убитыми свыше 169.000 солдат и офицеров, захвачено в плен 74.500 фашистов».

Как и в каждом номере фронтовой газеты, в этот день,13 декабря 1942 года, сводка рассказывала о положении на фронтах.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Вечернее сообщение 12 декабря

Северо-западнее Сталинграда наши войска укрепляли занимаемые рубежи и вели разведку. На отдельных участках отбито несколько контратак противника.

…Получено сообщение о новых зверствах немецко-фашистских мерзавцев в Харькове. В октябре немцы погнали свыше двух тысяч жителей города на строительство укреплений. В течение месяца советские граждане, среди которых было много женщин и подростков работали по 16-18 часов в сутки…Полураздетые люди ночевали под открытым небом за колючей проволокой.

Несколько сот человек не выдержали каторжного режима и умерли от голода, непосильного труда и побоев. Когда строительство было закончено, отряд эсесовцев отвел заключенных на территорию разрушенного кирпичного завода и расстрелял их. Случайно удалось спастись только двум женщинам, получившим ранения, которые и рассказали об этом преступлении гитлеровских бандитов.

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На открытии первой полосы «Комсомольской правды» за 13 декабря 1942 года опубликовано письмо из Пензенской области

Москва, ЦК ВКП(б),

Товарищу СТАЛИНУ.

Колхозники и колхозницы Пензенской области, воодушевленные Вашим, товарищ Сталин, призывом оказывать всемерную помощь Красной Армии в ее героической борьбе против немецко-фашистских захватчиков, собрали 14 миллионов рублей на строительство боевых самолетов в подарок защитникам Сталинграда.

На собранные средства построены 8 авиаэскадрилий, которым по желанию колхозников присвоены имена – «Владимир Ленин», «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин», «Андрей Андреев», «Александр Суворов», «Михаил Кутузов», «Александр Невский». К 25-й годовщине Октября самолеты переданы Сталинградскому фронту и сейчас участвуют в боях.

Секретарь Пензенского обкома ВКП(б) К.Морщинин

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Страницы электронного архива «Комсомольской правды» 80-летней давности хранят дух Сталинградской битвы, рассказывают о тревожном и героическом ритме страны и жителей Пензенской области – тоже.

Точно также сегодня военкоры газеты ведут репортажи о ходе СВО непосредственно из боевых порядков. И эта летопись бесценна для каждого неравнодушного россиянина.

ЧВК «ВАГНЕР»

Военкор «КП» Дмитрий Стешин пишет сегодня, 13 декабря 2022 года, о том, как героически воюют наши бойцы в горячей точке СВО под Бахмутом.

ЧВК «Вагнер» воюет так, пишет Дмитрий, как западным наемникам и не снилось.

2 декабря во время атаки на бронетанковую колонну ВСУ, был подбит самолет Су-24М. Экипаж состоял из «музыкантов». Командир Александр Антонов, штурман Владимир Никишин.

В эфир попала фраза командира Александра Антонова: «Встречайте, суки, Папу…». Самолет врезался в скопление бронетехники. Летчики фактически повторили подвиг легендарного Николая Гастелло, в 1941 году.