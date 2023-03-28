В Пензе врачи помогли пациентке, которая не могла глотать из-за болезни

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В хирургическое отделение Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко поступила 76-летняя пациентка с боковым амиотрофическим склерозом. Данная болезнь вызывает гибель моторных нейронов, что приводит к нарушению движения мышц, а в некоторых случаях – к их параличу и атрофии.

За две недели до госпитализации женщина перестала самостоятельно глотать. Ей был установлен зонд, но он причинял пациентке сильный дискомфорт. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Григорий Зюлькин, специалисты больницы приняли решение провести женщине чрескожную эндоскопическую гастростомию.

- Операция подразумевает установку специальной системы для питания в желудок пациентки через переднюю брюшную стенку. Пациенты с гастростомой чувствуют себя лучше, чем те, кому был установлен зонд.

Операцию выполняли два врача: хирург и эндоскопист. Пациентка была выписана из стационара на четвертые сутки.

- Первый опыт проведения чрескожной эндоскопической гастростомии в стенах нашей больницы можно считать успешным, - отмечает заведующий эндоскопическим отделением Игорь Эрдели.