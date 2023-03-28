Олег Мельниченко призвал сохранить темпы промышленного производства

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«По итогам 2022 года наш регион занимал лидирующую позицию в округе по индексу промышленного производства. С начала года также наметилась хорошая тенденция по росту этого показателя. По оперативным данным Росстата, в январе 2023 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года по полному кругу предприятий индекс промышленного производства составил 109,3%, обеспечив Пензенской области 3 место среди регионов ПФО», - констатировал глава региона.

Положительная динамика напрямую связана с реализацией инвестпроектов и оказанием мер господдержки, благодаря которой проводится модернизация производств. В 2022 году создано свыше одной тысячи новых рабочих мест, с 43 до 63 увеличилось количество предприятий с объемом производства более 1 млрд рублей, , отмечает пресс-служба регионального правительства.

Олег Мельниченко подчеркнул, что предприятия продолжают активно использовать разработанные механизмы господдержки, используя их в обновлении производственных мощностей и освоении новых видов продукции.

«В прошлом году мы впервые предоставили гранты на компенсацию части затрат организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств. Трем системообразующим предприятиям региона предоставили льготные кредиты на пополнение оборотных средств на общую сумму 1,4 млрд рублей. Программы реализуются как по линии Правительства Российской Федерации, так и по линии Пензенской области», – пояснил он.

Глава региона также подчеркнул, что региональные предприятия обладают достаточным потенциалом для дальнейшего динамичного развития.

«Одна из важнейших задач на 2023 год – сохранить темпы роста промышленного производства и основных экономических показателей отрасли. Обеспечить рост инвестиций в основной капитал, рост заработной платы не ниже уровня инфляции, сохранить и увеличить кадровый потенциал промышленного комплекса, в первую очередь в оборонно-промышленном производстве», - нацелил губернатор руководителей пензенских предприятий.

Отдельное внимание губернатор уделил подготовке квалифицированных кадров. Он поддержал инициативу Президента Ассоциации Дмитрия Акимова организовать профориентационную работу среди учащихся среднего звена.