В День Конституции РФ губернатор Олег Мельниченко вручил пензенцам награды

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

За достигнутые трудовые успехи Орден Дружбы вручен генеральному директору ГК «Дамате» Рашиду Хайрову.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, после вхождения в состав РФ четырех новых регионов в подшефном Пологовском районе Запорожской области пензенские специалисты отремонтировали школы, больницы, подготовили населённые пункты к отопительному сезону.

Участники специальной гуманитарной миссии отмечены региональными наградами. Ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени удостоин первый заместитель председателя регионального правительства Виктор Кувайцев, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра Валерий Куничкин и Роман Сергеев – почётного звания «Заслуженный спасатель Пензенской области».

Благодарностью губернатора отмечен участник СВО - представитель добровольческого отряда системы боевого армейского резерва страны удостоен награды за выдержанность, бдительность и успешное выполнение поставленных задач.