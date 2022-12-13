Пензенцы голосуют за лучшие рисунки наших ребят на выставке на сайте Музея Победы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, праздничные поздравительные открытки к Новому победному 1945-му году нарисовали

юные художники из 2 класса школы N59 Анна Пылайкина, Артем Лекарев, Максим Пиканов.

Онлайн-голосование «Приз зрительских симпатий» проходит с 9 по 15 декабря 2022 года.

Для того, чтобы поддержать наших ребят, нужно пройти по ссылкам и проголосовать:

За Анну Пылайкину https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/

За Максима Пиканова https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/

За Артема Лекарева https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/

Наберитесь терпения, и обязательно отыщите в калейдоскопе картин работы наших юных дарований.