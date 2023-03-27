В Пензенской области начался сезон активности клещей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В этом году из-за резкого потепления сезон активности клещей в нашем регионе начался раньше обычного: первый случай нападения на человека был зарегистрирован 20 марта (в прошлые годы это случалось в апреле).

В 2022 году клещами были атакованы 2184 жителя Пензенской области. В 339 клещах были обнаружены возбудители клещевого боррелиоза. Также специалисты зафиксировали 100 случаев заболевания им.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

Специалисты Роспотребнадзора напоминают населению правила безопасности при выездах на природу:

- надевайте светлую одежду – так клеща будет проще заметить;

- выбирайте одежду, максимально закрывающую тело: длинные брюки, кофты с рукавами. Заправляйте штанины в носки, а волосы закрывайте косынками или другими головными уборами;

- периодически осматривайте себя и своих спутников, а также питомцев, если вы взяли их с собой;

- используйте репелленты.

КУДА СДАВАТЬ КЛЕЩА

Если нападения избежать не удалось, аккуратно извлеките клеща из ранки, положите в контейнер и передайте его на исследование в течение двух суток. В нашем регионе прием клещей для исследования осуществляют лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» по следующим адресам:

- ул. Маршала Крылова, дом 3 , тел. 8 (8412) 68-87-76, 68-88-51. Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 08:30 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по субботам с 08:30 до 13:00;

- 4-й проезд Терновского, дом 3. тел.8 (8412) 36-33-12, 36-33-13. Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 08:30 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).