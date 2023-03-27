Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

Как рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД РФ по Пензенской области, примерно в 18:10 на трассе столкнулись «Тойота», за рулем которой был мужчина 1976 года рождения, и «Лада», которой управлял водитель 2002 года рождения.

Судя по повреждениям транспортных средств, столкновение произошло на большой скорости: от удара одна из машин превратилась в груду металлолома, а вторая - перевернулась.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

В результате аварии водитель отечественной легковушки, а также три его пассажира – парни 1995 и 2004 годов рождения и девушка 1999 года рождения – получили серьезные травмы и скончались на месте аварии.

Водитель иномарки, а также его пассажирка 1975 года рождения, были госпитализированы в ближайшую больницу.

По факту проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются.