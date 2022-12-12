160 юных фигуристов из 10 регионов России выйдут на лед первенства Пензы «Сурские коньки»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, на лед выйдут дети от 5 до 16 лет- от номинации «юный фигурист» до I спортивного разряда.

Предполагаемое количество участников – 160 человек из десяти регионов: городов Кумертау (Республика Башкортостан), Саранска (Республика Мордовия), Саратова, Сызрани, Кузнецка, Заречного, Нижнего Ломова, Пензы, поселков Рузаевки (Республика Мордовия) и Новоспасского (Ульяновская область).

Спортивную школу №1 Пензы будут представлять 52 спортсмена.

Пензенцев приглашают на открытое первенство города «Сурские коньки».