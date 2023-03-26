Мероприятия для детей во время весенних каникул в Пензе: куда сходить, что посмотреть

Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник в пензенских школах стартуют каникулы. Свободное от уроков время можно не только потратить на безделье, но и провести его с пользой, посетив какое-либо из городских учреждений.

Мы собрали дл вас информацию о том, куда можно сходить на весенних каникулах с детьми в Пензе.

ЦПКИО ИМ. БЕЛИНСКОГО

Каждый день с 29 марта по 2 апреля в главном парке города будут проходить мероприятия для школьников. Ребят ждут игры, спортивные состязания, игровые программы и многое другое.

Начало всех мероприятий – в 14:00.

ДЕТСКИЙ ПАРК

С 29 марта по 2 апреля в парке будут проходить веселые игры для детей и из родителей. Начало программы – в 11:00 каждый день.

ЗООПАРК

Пензенский зоопарк пока не сообщил о дополнительных мероприятиях в дни весенних каникул. Однако наблюдение за животными может стать отличным способом провести день с пользой. Напоминаем вам, что кассы зоопарка работают до 18:00, осмотр экспозиции доступен до 19:00. Учреждение работает без выходных.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

29 марта на малой сцене учреждения покажут музыкальный спектакль «Рукавичка», основанный на народной сказке. Начало – в 14:00.

2 апреля на большой сцене состоится премьера спектакля «Денискины рассказы» по одноименному циклу Виктора Драгунского. Начало – в 11:00.

БИБЛИОТЕКА ИМ. ЛЕРМОНТОВА

С 24 марта по 2 апреля в новом здании библиотеки пройдет Неделя детской книги, в ходе которой юные любители чтения смогут узнать больше о произведениях и авторах, юбилеи которых отмечаются в этом году. Ребят ждут книжные выставки, литературные квесты, викторины, игровые программы, мастер-классы. Завершится Неделя спектаклем «Иван да Марья» по мотивам русских народных сказок.

Более подробную информацию об этих и других мероприятиях вы можете узнать на сайтах учреждений.

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