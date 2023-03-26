Черным по белому: пензенская художница пером и тушью создает сказочные миры

Фото из архива героя публикации

Русалки и единороги, белки и крысы, заснеженные леса и затерявшиеся в глуши дома – когда смотришь на нарисованные Кристиной иллюстрации, что-то затрагивает самые тонкие струны где-то глубоко внутри тебя. Все мы родом из детства. И там, помимо ярких солнечных дней, игр с друзьями, сладких яблок из сада, всегда есть место для сказок – будь то истории, которые нам рассказывала бабушка на ночь, или сюжеты, прочитанные тайком с фонариком под одеялом поздно ночью…

Кристина Максимова родилась и выросла в Пензе. Рисование увлекало ее с детства: свои первые шедевры девочка рисовала на стенах в комнате в общежитии, где жила ее семья. Мама Кристины быстро поняла, что у дочери талант, и отвела ее в художественную школу №3.

Иллюстрация Кристины Максимовой

- Мне очень нравилось там учиться, - рассказывает Кристина. – У нас была чудесная преподавательница: строгая, но справедливая. Она очень любила свою работу, постоянно знакомила нас с новыми техниками, прививала интерес к рисованию. Можно сказать, что уже в те годы она помогла сформировать зачатки моего будущего стиля и любви к графике.

После окончания школы художница без колебаний поступила в ПХУ им. Савицкого: уже тогда девушка была уверена, что свяжет свою жизнь только с рисованием. Педагоги училища были очень требовательны к своим подопечным. Кристина с улыбкой вспоминает: на первом курсе по одной из дисциплин они должны были рисовать 70 набросков в неделю.

- Я попала к отличному преподавателю, Денису Олеговичу Санталову. Он тоже часто рисует графику, любит сказочные мотивы. Во время обучения он всячески поощрял наше индивидуальное творчество, подсказывал, направлял, помогал развиваться именно в тех направлениях, которые были интересны нам самим.

Фото из архива героя публикации

Из студенческих лет Кристине особенно запомнилась музейная практика. Во время нее ребята посетили музеи Москвы и Санкт-Петербурга, где изучили картины известных художников. Вернувшись из поездки, Кристина нарисовала первую в своей жизни графическую иллюстрацию – к сказке «Хозяйка Медной горы» Павла Бажова. Это определило и тему для будущего диплома девушки. Несмотря на то, что Кристина училась на отделении живописи, преподаватели, видя ее увлечение графикой, позволили создать итоговую работу именно в этой технике. В результате художница нарисовала еще пять иллюстраций к «Хозяйке Медной горы», которые получили высокие оценки педагогов.

Одна из иллюстраций Кристины, нарисованных для диплома.

После окончания учебы в ПХУ Кристина устроилась на работу в творческое пространство «Форма» - одну из частных художественных школ в Пензе, где могут заниматься как дети, так и взрослые. Здесь Кристина Максимова преподает и сейчас:

- Мне нравится работать в «Форме». Я не только учу других людей рисовать, но и сама продолжаю учиться. Само название «творческое пространство» подразумевает свободу действий, поэтому часто ученики приходят ко мне и говорят что-то вроде: «Я хочу нарисовать вот такую картину, помоги мне с этим». Иногда это бывают работы в техниках, с которыми я раньше не имела дело. Вот и приходится изучать все, пробовать сначала самой, чтобы потом подробно и понятно объяснить ученику.

Помимо работы в творческом пространстве, Кристина также активно занимается и собственными проектами. В последние годы художница участвует в «Инктобере» (от англ. «Ink» - чернила и «October» - Октябрь) – международном челлендже, в рамках которого иллюстраторы со всего мира в течение одного месяца рисуют тушью, выдавая по одному изображению в день.

В последние месяцы художница увлеклась созданием линогравюр. Это техника печати изображений с использованием специального линолеума. На него переносится необходимый рисунок, после чего те части, которые на оттиске должны остаться белыми, вырезаются специальной стамеской. Далее поверхность с помощью валика тщательно покрывают типографской краской, после чего сверху кладут лист бумаги (или другой материал, на котором планируется сделать отпечаток) и плотно прижимают. С помощью данной техники можно создавать открытки, украшать сумки-шопперы и многое другое.

Ролик с процессом создания одной из своих линогравюр художница выложила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно посмотреть и ее работы, нарисованные в рамках «Инктобера».

В своем творчестве Кристина часто обращается к любимым мифам, сказкам, романам, ее вдохновляют фильмы, мультфильмы, книги в жанре «фэнтези». Но их сюжеты девушка пропускает через себя, показывая свое видение. Кристина не только создает иллюстрации, но и сопровождает каждую из них небольшим очерком, объясняющим смысл картины:

- Я рисую всегда то, о чем думаю. Мне важно, чтобы мои иллюстрации не только были интересны с точки зрения визуала, но и имели подтекст. Хочется, чтобы люди, которые видят мои картины, смогли ощутить, что я чувствовала, что творилось в моей душе, когда я рисовала их. Эти очерки, как мне кажется, помогают немного понять это.

Иллюстрация Кристины Максимовой

Конечно, в творчестве не обходится и без творческих кризисов. Самый продолжительный из них у Кристины случился сразу после окончания училища: тогда, по признанию художницы, рисовать ей не хотелось несколько недель. Но творчество - это не тот процесс, который нужно загонять во временные рамки: иногда, по словам девушки, действительно есть смысл отдохнуть от рисования, сходить в кино или театр, почитать книгу, выспаться, набраться вдохновения.

В планах на будущее у Кристины – собственная выставка. Пока художница представляла свои работы лишь в рамках совместных экспозиций с другими пензенскими художниками. Но мы уверены, что наши читатели уже оценили и полюбили работы Кристины Максимовой и с радостью посетят ее персональную выставку, когда та откроется.