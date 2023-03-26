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Общество26 марта 2023 8:45

Черным по белому: пензенская художница пером и тушью создает сказочные миры

Своим творчеством Кристина Максимова доказывает, что для волшебства порой не нужна палитра с сотней оттенков
Екатерина БЕЛЯКОВА
Екатерина БЕЛЯКОВА
Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

Русалки и единороги, белки и крысы, заснеженные леса и затерявшиеся в глуши дома – когда смотришь на нарисованные Кристиной иллюстрации, что-то затрагивает самые тонкие струны где-то глубоко внутри тебя. Все мы родом из детства. И там, помимо ярких солнечных дней, игр с друзьями, сладких яблок из сада, всегда есть место для сказок – будь то истории, которые нам рассказывала бабушка на ночь, или сюжеты, прочитанные тайком с фонариком под одеялом поздно ночью…

Кристина Максимова родилась и выросла в Пензе. Рисование увлекало ее с детства: свои первые шедевры девочка рисовала на стенах в комнате в общежитии, где жила ее семья. Мама Кристины быстро поняла, что у дочери талант, и отвела ее в художественную школу №3.

Иллюстрация Кристины Максимовой

Иллюстрация Кристины Максимовой

- Мне очень нравилось там учиться, - рассказывает Кристина. – У нас была чудесная преподавательница: строгая, но справедливая. Она очень любила свою работу, постоянно знакомила нас с новыми техниками, прививала интерес к рисованию. Можно сказать, что уже в те годы она помогла сформировать зачатки моего будущего стиля и любви к графике.

После окончания школы художница без колебаний поступила в ПХУ им. Савицкого: уже тогда девушка была уверена, что свяжет свою жизнь только с рисованием. Педагоги училища были очень требовательны к своим подопечным. Кристина с улыбкой вспоминает: на первом курсе по одной из дисциплин они должны были рисовать 70 набросков в неделю.

- Я попала к отличному преподавателю, Денису Олеговичу Санталову. Он тоже часто рисует графику, любит сказочные мотивы. Во время обучения он всячески поощрял наше индивидуальное творчество, подсказывал, направлял, помогал развиваться именно в тех направлениях, которые были интересны нам самим.

Фото из архива героя публикации

Фото из архива героя публикации

Из студенческих лет Кристине особенно запомнилась музейная практика. Во время нее ребята посетили музеи Москвы и Санкт-Петербурга, где изучили картины известных художников. Вернувшись из поездки, Кристина нарисовала первую в своей жизни графическую иллюстрацию – к сказке «Хозяйка Медной горы» Павла Бажова. Это определило и тему для будущего диплома девушки. Несмотря на то, что Кристина училась на отделении живописи, преподаватели, видя ее увлечение графикой, позволили создать итоговую работу именно в этой технике. В результате художница нарисовала еще пять иллюстраций к «Хозяйке Медной горы», которые получили высокие оценки педагогов.

Одна из иллюстраций Кристины, нарисованных для диплома.

Одна из иллюстраций Кристины, нарисованных для диплома.

После окончания учебы в ПХУ Кристина устроилась на работу в творческое пространство «Форма» - одну из частных художественных школ в Пензе, где могут заниматься как дети, так и взрослые. Здесь Кристина Максимова преподает и сейчас:

- Мне нравится работать в «Форме». Я не только учу других людей рисовать, но и сама продолжаю учиться. Само название «творческое пространство» подразумевает свободу действий, поэтому часто ученики приходят ко мне и говорят что-то вроде: «Я хочу нарисовать вот такую картину, помоги мне с этим». Иногда это бывают работы в техниках, с которыми я раньше не имела дело. Вот и приходится изучать все, пробовать сначала самой, чтобы потом подробно и понятно объяснить ученику.

Помимо работы в творческом пространстве, Кристина также активно занимается и собственными проектами. В последние годы художница участвует в «Инктобере» (от англ. «Ink» - чернила и «October» - Октябрь) – международном челлендже, в рамках которого иллюстраторы со всего мира в течение одного месяца рисуют тушью, выдавая по одному изображению в день.

В последние месяцы художница увлеклась созданием линогравюр. Это техника печати изображений с использованием специального линолеума. На него переносится необходимый рисунок, после чего те части, которые на оттиске должны остаться белыми, вырезаются специальной стамеской. Далее поверхность с помощью валика тщательно покрывают типографской краской, после чего сверху кладут лист бумаги (или другой материал, на котором планируется сделать отпечаток) и плотно прижимают. С помощью данной техники можно создавать открытки, украшать сумки-шопперы и многое другое.

Ролик с процессом создания одной из своих линогравюр художница выложила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно посмотреть и ее работы, нарисованные в рамках «Инктобера».

В своем творчестве Кристина часто обращается к любимым мифам, сказкам, романам, ее вдохновляют фильмы, мультфильмы, книги в жанре «фэнтези». Но их сюжеты девушка пропускает через себя, показывая свое видение. Кристина не только создает иллюстрации, но и сопровождает каждую из них небольшим очерком, объясняющим смысл картины:

- Я рисую всегда то, о чем думаю. Мне важно, чтобы мои иллюстрации не только были интересны с точки зрения визуала, но и имели подтекст. Хочется, чтобы люди, которые видят мои картины, смогли ощутить, что я чувствовала, что творилось в моей душе, когда я рисовала их. Эти очерки, как мне кажется, помогают немного понять это.

Иллюстрация Кристины Максимовой

Иллюстрация Кристины Максимовой

Конечно, в творчестве не обходится и без творческих кризисов. Самый продолжительный из них у Кристины случился сразу после окончания училища: тогда, по признанию художницы, рисовать ей не хотелось несколько недель. Но творчество - это не тот процесс, который нужно загонять во временные рамки: иногда, по словам девушки, действительно есть смысл отдохнуть от рисования, сходить в кино или театр, почитать книгу, выспаться, набраться вдохновения.

В планах на будущее у Кристины – собственная выставка. Пока художница представляла свои работы лишь в рамках совместных экспозиций с другими пензенскими художниками. Но мы уверены, что наши читатели уже оценили и полюбили работы Кристины Максимовой и с радостью посетят ее персональную выставку, когда та откроется.

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