Уголовное дело о разливе битума в Пензе направлено в суд

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, в феврале прошлого года руководство одного из пензенских предприятий приняло решение хранить на территории своей организации битум с целью получения выгоды. Вещество было залито в два резервуара, предназначенные для мазута.

Приблизительно в конце февраля-начале марта сотрудники предприятия доложили начальству о том, что на одном из резервуаров обнаружены повреждения сварочного шва, через которые просачивается битум. Информацию об этом передали главному инженеру предприятия, однако тот не стал уведомлять о случившемся руководство.

Утром 9 марта один из резервуаров разгерметизировался. Почти две тысячи тонн горячего вещества разлились вокруг. В этот момент рядом с резервуаром находились несколько человек. В результате инцидента погибли заместитель главного инженера и начальник участка технического обслуживания и ремонта, еще восемь человек получили ожоги. Двум юридическим лицам причинен имущественный ущерб на общую сумму более 31 миллиона рублей.

В отношении руководства, знавшего, что резервуары не предназначены для хранения битума, и главного инженера, скрывшего информацию о повреждении одного их них, было возбуждено уголовное дело.

Теперь они предстанут перед судом.