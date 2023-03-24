За два месяца 2023 года диспансеризация позволила выявить туберкулез у пяти жителей Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В Пензенской области продолжается массовая диспансеризация населения, главная цель которой – выявление хронических и онкологических заболеваний на ранней стадии. Во время первого этапа медицинского осмотра все пациенты проходят флюорографическое обследование легких.

За первые два месяца текущего года это обследование уже прошли 75 тысяч жителей Пензенской области. У пятерых из них был выявлен туберкулез.

В 2022 году флюорографическое обследование в рамках диспансеризации прошло 456 774 человека, впервые выявлен туберкулез у восьмерых.

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. В последние годы врачи фиксируют неприятную тенденцию: у большинства пациентов, у которых была выявлена эта болезнь, туберкулез был диагностирован довольно поздно.

- Каждый из нас должен своевременно проходить флюорографию, особенно это нужно помнить тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, осложненную пневмонией, - призывает главный внештатный специалист - фтизиатр Министерства здравоохранения Пензенской области Анна Клестова.