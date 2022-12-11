Пензенский терапевт Елена Матвеева: «Лечение простуды с помощью алкоголя с перцем может сделать только хуже»

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С простудой все борются по-разному: кто-то пьет назначенные врачом лекарства, кто-то – обращается к уже проверенным медикаментам… не стоит забывать и про тех, кто начинает поглощать апельсины килограммами в надежде, что ударная доза витаминов прогонит вирус прочь из организма.

К любителям лечить недуг содержимым холодильника можно отнести и тех пациентов, которые при первых признаках простуды пьют водку с перцем.

- Существует довольно распространенный миф, что данное сочетание продуктов позволяет поправиться: якобы спиртное «обеззараживает», а специя «вытягивает инфекцию», - отмечает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Матвеева.

Но на самом деле подобная терапия не только бесполезна, но и даже способна серьезно навредить: спиртное вирусу не помеха, а вот работы печени добавит, особенно, если пациент еще употребляет какие-то лекарства. Как результат – интоксикация организма и перегрузка нервной системы.

- Со временем у любителей такого лечения начинаются проблемы с пищеварительной и сердечно-сосудистой системами. В большом количестве такое «лекарство» может даже вызвать ожоги. А при высокой температуре пить такой напиток и вовсе запрещено – может сдать сердце.

Совет врача прост: не занимайтесь самолечением, а просто следуйте рекомендациям медиков, и тогда ваша простуда пройдет быстро и без последствий.