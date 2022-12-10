Уроженцу Мордовии Давиду Малыйкину Владимир Путин вручил звезду Героя России

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«В бою при форсировании реки, находясь на передовой позиции занимаемого плацдарма, гвардии ефрейтор под плотным артиллерийским и танковым обстрелом уничтожил два танка неонацистов и, оказав первую медицинскую помощь, вынес с поля боя 8 раненых товарищей. Своими действиями спас технику и личный состав десантного подразделения», - говорится о подвиге Давида Малыйкина.

По информации пресс-службы Главы Мордовии, в ответном слове на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, обращаясь к Верховному Главнокомандующему страны, гвардии ефрейтор Давид Малыйкин сказал:

«Смею Вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите интересов нашей Родины в борьбе за мирное будущее наших детей».

Глава Мордовии Артём Здунов по телефону поздравил уроженца Дубенского района Давида Малыйкина с высокой наградой и сказал, что республика ждет встречи с героем на родной земле.

СПРАВКА «КП»

Давиду Малыйкину 28 лет. Он окончил Ардатовскую школу, поступил в Дубенский аграрный техникум. Трудолюбивый, добрый, общительный, целеустремленный, он был постоянным участником спортивных соревнований. В декабре 2014 года его призвали для прохождения срочной службы в армии, после завершения которой военнослужащий заключил контракт.