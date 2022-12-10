ПАО «Т плюс» заплатит более 18 миллионов рублей за загрязнение реки Суры в Пензенской области

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В июля 2020 года в ходе рейда сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям выявили факт загрязнения реки Суры в районе ТЭЦ-1. Причиной этого, по мнению природоохранного ведомства, стали сточные воды, сброшенные ПАО «Т плюс».

Росприроднадзор обратился в суд с иском, однако организация свою вину первоначально признать отказалась, сославшись на отсутствие доказательств, что именно их деятельность стала причиной загрязнения реки. Как пояснил ответчик, ведомство предоставило только результаты проб, взятых во время рейда, но не продемонстрировало изменение состояния воды в реке до и после сброса сточных вод.

Как было отмечено в материалах дела, в 2019 году между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и ПАО «Т плюс» был заключен договор, разрешающий организации брать из реки воду для своих нужд, а также с апреля 2016 года по 18 ноября 2020 года сбрасывать сточные воды обратно в реку. При этом в соглашении был закреплен максимальный процент содержания вредных веществ в сбрасываемых водах.

Приняв во внимание данную информацию, а также результаты анализа многочисленных проб, взятых в июле 2020 года, Арбитражный суд постановил взыскать с «Т плюс» в пользу Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям ущерб в сумме 18432802 рубля 67 копеек.