В Пензе пройдут Всероссийские соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Во Всероссийских соревнованиях во дворце спорта «Буртасы» с 25 по 26 марта примут участие спортсмены не моложе 2009 года рождения и имеющие подготовку не ниже первого спортивного разряда

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, честь Пензенской области будут защищать член молодежной сборной команды России Милена Сергеева, бронзовый призер первенства России в 2022 году Ярослав Борисов и призер первенства ПФО Артем Пронькин.

В соревнованиях примут участие члены спортивной сборной команды России по фехтованию, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы России, Европы и мира. В их числе Заслуженные мастера спорта России Яна Егорян, София Лоханова (Позднякова), Вениамин Решетников, Ольга Никитина, Камиль Ибрагимов, а также мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков.