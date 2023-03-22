Жительница Вадинского района убила мужа за то, что он ее разбудил

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Подробности происшествия, случившегося 14 февраля в Вадинском районе, рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области.

В тот день 54-летняя местная жительница и ее муж распивали спиртное. Расслабленная алкоголем женщина уснула, но ее покой вскоре прервал супруг. Мужчина разбудил благоверную и начал требовать еще спиртного.

Между ними началась ссора. Женщина разозлилась из-за резкого пробуждения и на требования супруга ответила отказом. Словесная перепалка быстро набирала обороты, пока подозреваемая не схватилась за полено, которым предположительно и ударила мужа несколько раз по голове, после чего снова легла спать.

Проснувшись утром, женщина заметила, что супруг не двигается, и пошла к соседям, попросив их вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики были вынуждены лишь констатировать смерть мужчина от травмы головы.

Подозреваемая была задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда она заключена под стражу.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.