Вот за этим, видимо, сейчас Си Цзиньпин и прилетел в Москву

Фото: govoritmoskva.ru

Е.ВОЛГИНА: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня - Александр Лосев, финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Здравствуйте, Александр Вячеславович.

А.ЛОСЕВ: Здравствуйте.

Е.ВОЛГИНА: Наши координаты: 73-73-948 - телефон, SMS +7-925-88-88-948, Telegram govoritmskbot. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался.

Си Цзиньпин приехал в Москву. И важно понимать: чему быть и чего не миновать.

А.ЛОСЕВ: Не миновать хаоса, который устраивают нам наши заокеанские коллеги и бывшие партнёры. Быть? Быть, прежде всего, новому порядку, новому мировому порядку, основанному на старых принципах. Китай всё-таки старая цивилизация, он знает, что такое порядок. И быть, видимо, такому серьёзному расколу мировой экономики на две части.

Не случайно организация, нежелательная в России, Королевский институт международных отношений, так называемый Chatham House, как-то месяц назад в одном из докладов написал, что мировая экономика не деглобализируется, она разрушается.

Она разрушается последовательно и то, что делает Запад, похоже, он это делает сознательно. Сознательно, потому что та модель экономического роста, которая поддерживала тридцать лет эту глобализацию, даже больше тридцати, с момента разрушения Советского Союза, та модель экономическая, которая утвердила гегемонию Соединённых Штатов, она заканчивается.

Заканчивается потому, что невозможно больше жить бесконечным кредитованием, за счёт постоянного потребления, накачивать мировую экономику. И мы видим, что тот банковский кризис, который сейчас разворачивается по обеим сторонам Атлантики, даже трясёт Альпы, и то, что будет дальше, потому что не ограничится это американскими банками и банком Credite Suisse, это затронет всю международную финансовую систему, которая пока опирается на финансовый центр во главе с ФРС. Деваться некуда, те дисбалансы, которые там накопились, их невозможно устранить. Это будет серьёзный кризис.

Причём этот кризис затронет не только Запад, ну там само собой, но, к сожалению, затронет и развивающийся мир, так называемый глобальный Юг. Почему? Да потому что в мире объём долгов где-то 305 триллионов долларов. Максимальный рост долгов происходил как раз последние 14 лет, когда после кризиса 2008 года ФРС накачивала американскую экономику, а вместе с ней и мировую экономику бесплатной долларовой ликвидностью.

Всем было очень удобно брать в долг в долларах, ставки около нуля, прекрасно. И вот внезапно весь мир превращается в так называемых валютных ипотечников, когда только по долгам, сделанным ранее, 52 страны крупнейшие заплатят дополнительно 14,5 триллиона долларов в процентах только.

Е.ВОЛГИНА: За счёт того, что ФРС подняла ставку.

А.ЛОСЕВ: Да, из-за поднятия ставки. То есть заплатят американским банкирам, заплатят центральным банкам и так далее.

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