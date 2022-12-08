Пензенец, ударивший прохожего ножом в шею, предстанет перед судом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пензе завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

Как удалось выяснить следствию, ночью 5 сентября обвиняемый повздорил с прохожим рядом с входом в парк «Комсомольский». По словам мужчины, его оппонент ударил его по лицу – это и стало причиной того, что он достал нож, которым и ударил противника в шею.

Пострадавший сумел добраться до ближайшего магазина. Оттуда его и забрала «скорая». Нанесенную ему рану квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс0службе областного СУ СК.