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Происшествия8 декабря 2022 13:11

Пензенец, ударивший прохожего ножом в шею, предстанет перед судом

После нападения пострадавший сумел дойти до ближайшего магазина, где попросил вызвать «скорую»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пензе завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

Как удалось выяснить следствию, ночью 5 сентября обвиняемый повздорил с прохожим рядом с входом в парк «Комсомольский». По словам мужчины, его оппонент ударил его по лицу – это и стало причиной того, что он достал нож, которым и ударил противника в шею.

Пострадавший сумел добраться до ближайшего магазина. Оттуда его и забрала «скорая». Нанесенную ему рану квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс0службе областного СУ СК.

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