Реконструкция планетария в Пензе завершится в 2023 году

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Как отметила пресс-служба регионального ведомства, Сергей Бычков подробно остановился на том, что сделано на объекте в 2022 году.

Работы по сохранению объекта культурного наследия и приспособления его к современному использованию ведутся в рамках нацпроекта «Культура» и идут согласно графику.

За судьбой планетария пензенцы следят с особым вниманием, поскольку он является одним из символов старого города, а еще наличием обсерватории может похвастаться не каждый город.

Во время импровизированной экскурсии собравшиеся смогли увидеть залы, в которых в скором будущем посетители будут изучать небесные тела и астрономические явления, где разместятся новые интерактивные экспонаты и где будет представлено оборудование старой обсерватории.

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Особое внимание журналистов Сергей Бычков обратил на разграничение понятий «планетарий» и «телескоп», которые многие путают.

Планетарий – это в первую очередь прибор, позволяющий проецировать на куполообразный экран изображения космических тел и моделировать их движение, а телескоп предназначен для наблюдения за звёздами.

Также министр показал новый этаж – цокольный. Там расположатся конференц-зал, кафе, гардероб, а еще туалетные комнаты

Планетарий сохранит первоначальный вид и внутри, и снаружи. Сейчас идет обшивка здания вагонкой, завершаются строительно-монтажные работы. В ближайшие дни запустят отопление и начнутся работы по внутренней отделке.

По плану все работы на объекте должны быть завершены в 2023 году.

СПРАВКА «КП»

Планетарий был создан в Пензе в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года. В 2010 году учреждение было закрыто для посещения из-за аварийного состояния. В 2021 году начались строительные работы.