Олег Мельниченко выступил с докладом на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье

Фото: личная страница Олега Мельниченко в социальной сети

Совещание провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Платонович Патрушев. Основной темой разговора стало противодействие деструктивному информационному и идеологическому воздействию на жителей нашей страны.

По словам Олега Мельниченко, сейчас эта тема как никогда актуальна:

- Коллективный Запад, украинские националисты стремятся расколоть наше общество, вбрасывая ложную информацию, совершая хакерские атаки. Они хотят посеять панику и дестабилизировать наше государство. Мы должны сплотиться и противостоять этим угрозам.

Участники совещания обсудили меры, которые помогут пресечь вражескую пропаганду. Для этого, по их мнению, необходимо повышать уровень киберграмотности населения. Особенно это касается детей.

- Проверяйте любую поступающую к вам информацию, доверяйте только проверенным источникам. Не дайте себя обмануть, - подчеркнул губернатор.