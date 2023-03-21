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Общество21 марта 2023 12:45

Олег Мельниченко выступил с докладом на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье

Губернатор Пензенской области находится с рабочим визитом в Ульяновске
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: личная страница Олега Мельниченко в социальной сети

Фото: личная страница Олега Мельниченко в социальной сети

Совещание провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Платонович Патрушев. Основной темой разговора стало противодействие деструктивному информационному и идеологическому воздействию на жителей нашей страны.

По словам Олега Мельниченко, сейчас эта тема как никогда актуальна:

- Коллективный Запад, украинские националисты стремятся расколоть наше общество, вбрасывая ложную информацию, совершая хакерские атаки. Они хотят посеять панику и дестабилизировать наше государство. Мы должны сплотиться и противостоять этим угрозам.

Участники совещания обсудили меры, которые помогут пресечь вражескую пропаганду. Для этого, по их мнению, необходимо повышать уровень киберграмотности населения. Особенно это касается детей.

- Проверяйте любую поступающую к вам информацию, доверяйте только проверенным источникам. Не дайте себя обмануть, - подчеркнул губернатор.

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