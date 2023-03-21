Пензенская «Юность» победила в регулярном чемпионате России по баскетболу Высшей лиги

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Пензенская «Юность» одержала уверенную победу над клубом «Надежда-2» из Оренбурга. Матч завершился со счетом 56:69 в пользу подопечных Дмитрия Нестеровского, отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Самыми результативными игроками в составе БК «Юность» стали Вера Фомичева, Анастасия Быкова и Юлия Стефановская, которые добавили в актив своей команды 18, 13 и 10 очков, соответственно.

Матч между пензенской и оренбургской командами стал заключительным в регулярном чемпионате. По его итогам первое место занял пензенский баскетбольный клуб «Юность».

Второе – команда «Надежда-2». Тройку лидеров замкнул «Енисей-2» из Красноярского края.

В церемонии награждения по итогам регулярной части чемпионата приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарёва, главный специалист Департамента профессионального баскетбола РФБ Яна Милютина, а также и.о. президента федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

Евгения Бочкарева вручила игрокам пензенской команды, тренеру команды Дмитрию Нестеровскому и директору клуба Ольге Сизяковой Почетные грамоты и Благодарственные письма Министерства.