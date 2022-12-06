Мэр Пензы Александр Басенко осмотрел квартиры для детей-сирот в жилом комплексе «Лугометрия»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Квартиры приобретены муниципалитетом за счет средств регионального бюджета.

Вместе с главой администрации в состав комиссии по осмотру квартир также вошли замглавы администрации по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев, другие специалисты.

Рабочая группа отметила, что квартиры сдаются уже с чистовой отделкой – укомплектованный санузел, флизелиновые обои под покраску, натяжные потолки.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, застройщик планирует построить в жилом комплексе два детских сада, школу, амбулаторию врача общей практики, фитнес-центры.

«Удобная современная квартира, комфортная планировка, много света. Надеюсь, что для ребят это станет хорошим стартом для начала самостоятельной жизни», – отметил Александр Басенко.

До конца года планируется вручить ключи указанной категории граждан от 104 квартир.