Мэр Пензы Александр Басенко осмотрел квартиры для детей-сирот в жилом комплексе «Лугометрия»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Квартиры приобретены муниципалитетом за счет средств регионального бюджета.
Вместе с главой администрации в состав комиссии по осмотру квартир также вошли замглавы администрации по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев, другие специалисты.
Рабочая группа отметила, что квартиры сдаются уже с чистовой отделкой – укомплектованный санузел, флизелиновые обои под покраску, натяжные потолки.
Фото: Пресс-служба администрации Пензы
По информации пресс-службы администрации Пензы, застройщик планирует построить в жилом комплексе два детских сада, школу, амбулаторию врача общей практики, фитнес-центры.
«Удобная современная квартира, комфортная планировка, много света. Надеюсь, что для ребят это станет хорошим стартом для начала самостоятельной жизни», – отметил Александр Басенко.
До конца года планируется вручить ключи указанной категории граждан от 104 квартир.