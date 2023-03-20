Ольга Чистякова: «С демографического дна есть только один путь - наверх»

Фото из личного архива депутата

В Сурском крае количество жителей снижается, начиная с 2000-х годов. Ситуация обострилась в последние годы – население стареет и вымирает, и эти процессы никак не скомпенсированы рождаемостью, темпы которой тоже стремительно падают.

В Пензенской области на 1 января 2023 года согласно данным Росстата живут 1 246 367 человек. В прошлом году цифра была выше: 1 253 735 жителей.

Всего за 2022-й в регионе появилось на свет 8 431 ребенок, годом ранее цифра была больше: 9 351. Коэффициент рождаемости упал с 7,3 до 6,6 на 1 000 населения.

НА ДНЕ

«Любые кризисы оказывают прямое влияние на рождаемость. Если ситуацию удается исправить быстро, то демографические процессы восполнимы – семьи обзаводятся детьми, рождение которых отложили в сложный период», - пояснила лидер пензенского «Союза женщин России», депутат Заксобрания Ольга Чистякова.

Если кризис затяжной, то демографические потери становятся фатальными. После 35 лет способность женщины забеременеть и родить резко уменьшается в силу объективных причин – природу не обманешь. И тогда биологические часы входят в диссонанс с историческими: отложив появление потомства, пары остаются бездетными.

Заметно сокращается количество женщин фертильного возраста: только за последние пять лет число россиянок в возрасте 20–29 лет снизилось на 20%.

В нашей стране один кризис сменял другой. Русский статистик Александр Чупров в 1920-е годы ввел термин «демографическая катастрофа» применительно к последствиям первой мировой войны для российской империи. Как показало дальнейшее развитие исторических событий – война была лишь «разминкой» для века, пожирающего людей: за годы революций, войн и социальных испытаний страна потеряла столько людей, сколько сегодня населяет Францию – до 60 миллионов.

Сейчас Россия расхлебывает демографические последствия кризиса 90-х, когда дети, рожденные в те непростые времена, вступили в фертильный возраст.

Это малочисленное поколение все чаще отказывается от деторождения в принципе – растет число пар, которые не желают иметь детей. Количество потенциальных родителей снижается.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Появление материнского капитала улучшило демографическую ситуацию в России. Помогли и меры поддержки, введенные несколько лет назад на семьи с детьми до 17 лет, а также единовременное пособие. Размер выплат в отдельных случаях доходит до 14 тысяч рублей на одного ребенка. Однако мера действует лишь для малоимущих. Реально ею могут воспользоваться лишь 1/3 от потенциальной целевой аудитории тех, кто хотел бы стать родителями, но не имеет для этого финансовой возможности.

«Простой пример: ко мне обратилась женщина, работающая в бюджетной сфере. Она воспитывает ребенка одна. Ипотека существенно подорвала благосостояние семьи, денег перестало хватать на самое необходимое, а по критериям нуждаемости она не имеет право на выплаты пособий. И это массовое явление», - пояснила Ольга Чистякова.

«Уверена, что критерии нуждаемости нужно пересмотреть. Порог среднедушевого дохода семьи с детьми должен быть повышен, как минимум, до двух региональных прожиточных минимумов. Тогда больше людей смогут воспользоваться государственной поддержкой», - считает Ольга Александровна.

По ее мнению, изменению подлежит и принцип индексации социальных пособий. В нынешнем году их проиндексировали почти на 12 процентов – на уровень официально зарегистрированной инфляции. Проблема в том, что цены на детские товары выросли сильнее: детское питание по данным Росстата подорожало на 17-19%, молочные смеси в среднем на 17,4%. Разумно, если при индексации за основу будет взята именно инфляция на рынке детских товаров.

Если сравнить меры господдержки в других странах, то в целом нас у нас они в разы меньше чем, к примеру, во Франции, Финляндии, Норвегии, Швеции.

«Мы выработали систему господдержки, определили основные направления. Теперь надо решиться на существенное увеличение выплат. И это позволит сгладить демографический кризис, в котором оказалась и Пензенская область, и другие регионы нашей страны», - сказала Ольга Чистякова.

Между цифрами рождаемости и реальными доходами населения есть прямая взаимосвязь. Одни процессы являются зеркалом других с временной задержкой в один-два года. До 2014 года доходы населения стабильно росли, демографическая кривая, как следствие, пошла наверх. В 2014-м был поставлен рекорд по рождаемости - 1,953 млн. детей.

Затем реально-располагаемые доходы населения продемонстрировали негативную динамику. Мы получили усугубление демографических проблем. Все менее доступной становится ипотека. Простой подсчет: материнский капитал с 250 тысяч в 2007 году был проиндексирован до уровня 586,9 тыс. руб. на первенца и при рождении последующих детей (если не получали ранее) - 775,6 тыс. руб. Цены на квадратный метр жилья за это время выросли гораздо сильнее: примерно с 25 тыс. руб. до 85 тыс. и более. То есть догнать уровень 2007 года мы сможем, лишь увеличив выплату по материнскому капиталу в 5-6 раз.

ВЫВОДЫ

Сегодня большинство экспертов в России сходятся во мнении, что решение демографических задач необходимо возвести в ранг приоритетных на государственном уровне. Президент страны Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми.

«Благополучие людей, их достаток - важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная», - подчеркнул глава государства.

«Численность населения – это показатель, который напрямую влияет на развитие экономики. Он затрагивает все без исключения сферы жизни, и от того, насколько успешными будут действия по исправлению демографической ситуации, зависит развитие региона и страны в целом. Сейчас речь идет о демографической безопасности. Игнорирование проблем в этой сфере может привести к серьезным последствиям. С демографического дна есть только один путь - наверх», - уверена Ольга Чистякова.