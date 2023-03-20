В Пензе на сутки отключат воду в нескольких микрорайонах города

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал», воду не будет с 8:00 23 марта до 8:00 24 марта. В зону отключения попадают следующие улицы:

- Мира;

- Попова;

- Пацаева;

- Ленинградская;

- Захарова (до дома №24);

- Громова;

- 1-й и 2-й проезды Громова;

- Беговая;

- Малая Радищевская;

- Прогулочная;

- Бекешская (до перекрестка с Ново-Гражданской);

- 1-й и 2-й проезды Объединенные;

- Зеленый овраг;

- Угловая;

- Дарвина;

- Весенняя;

- Проломная;

- Карпинского (частный сектор);

- Мотоциклетная и проезды;

- Мотоциклетный переулок;

- Тимирязева и проезды;

- Громова (до перекрестка с улицей Правды);

- 6-й и 7-й проезды Громова (до перекрестка с улицей Средней);

- Совхоз-Техникум;

- Военный городок.

По просьбам управляющих компаний будет организован подвоз технической воды.