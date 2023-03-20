В Пензе на сутки отключат воду в нескольких микрорайонах города

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал», воду не будет с 8:00 23 марта до 8:00 24 марта. В зону отключения попадают следующие улицы:
- Мира;
- Попова;
- Пацаева;
- Ленинградская;
- Захарова (до дома №24);
- Громова;
- 1-й и 2-й проезды Громова;
- Беговая;
- Малая Радищевская;
- Прогулочная;
- Бекешская (до перекрестка с Ново-Гражданской);
- 1-й и 2-й проезды Объединенные;
- Зеленый овраг;
- Угловая;
- Дарвина;
- Весенняя;
- Проломная;
- Карпинского (частный сектор);
- Мотоциклетная и проезды;
- Мотоциклетный переулок;
- Тимирязева и проезды;
- Громова (до перекрестка с улицей Правды);
- 6-й и 7-й проезды Громова (до перекрестка с улицей Средней);
- Совхоз-Техникум;
- Военный городок.
По просьбам управляющих компаний будет организован подвоз технической воды.