Пензенский цирк должен открыться не позднее марта 2024 года

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что на прошлой неделе заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин принял решение выделить еще 850 миллионов рублей на завершение строительства пензенского цирка.

- Совместно с руководством Росгосцирка мы составили поэтапный план, как будут идти работы, - отметил губернатор Олег Мельниченко. - Согласно ему, цирк должен быть сдан в эксплуатацию весной будущего года. В марте в нем пройдут первые представления.

По словам главы региона, в Пензенской области выросло уже целое поколение детей, ни разу не бывавших в цирке.

- Мне, как губернатору, судьба этого учреждения абсолютно не безразлична, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Этот долгострой стоит в Пензе более 10 лет.

Губернатор поручил министру культуры Пензенской области Сергею Бычкову и заместителю председателя регионального правительства Ларисе Рябихиной курировать строительство – в том числе, и выезжая на площадку.

- О ходе работ оперативно информировать меня. В марте 2024 года наш цирк должен открыть свои двери для зрителей, - подытожил губернатор.