Пензенцы смогут потратить деньги с социальных счетов в сети магазинов «Караван» и «Скидкино»

Использование новой технологии позволит органу социальной защиты автоматизировать контроль за целевым использованием средств, а жителям региона — исключить ежемесячное посещение соцслужбы для подтверждения совершенных покупок и предоставления подтверждающих документов.

Социальную выплату переводят на специальный счет, прикрепленный к банковской карте МИР, списание средств с которого возможно только на приобретение перечня товаров первой необходимости. Перечень утвержден управлением социальной защиты Пензы.

Пока приобрести товары можно только в торговых точках группы компаний «Дионис-Караван»: «Скидкино», «Караван» и «Караван 24» на территории всей Пензенской области. В будущем количество партнеров программы может расшириться. По программе можно приобрести любые продукты: мясо, рыбу, хлеб, молочку, овощи и другие. Отчитываться за потраченные средства не нужно.

"Региональная сеть магазинов "Караван" и "Скидкино" придерживается политики ответственного ценообразования на социально значимые продукты, работая в тесном взаимодействии с правительством Пензенской области и с отраслевыми министерствами, - пояснила директор сети Елена Учайкина. - Во главе угла - продовольственная безопасность населения. "Караван" и "Скидкино" обеспечит семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке, необходимыми продуктами питания по доступным ценам".

Проект по внедрению технологии Social ID реализуется совместно с министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, ГК «Дионис-Караван», социальным управлением Пензы, АО «Расчетные решения» и НКО «Расчетные решения».

Для получения поддержки гражданам не нужно куда-либо ехать и писать заявление. Простую процедуру открытия социального счёта можно пройти онлайн. Более подробная информация о программе доступна на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.