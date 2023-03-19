В Пензе снова пройдет экологическая акция «Это вам не мусор»

Фото: официальное сообщество акции в социальной сети
В этот раз прием вторсырья будет организован 25 марта с 11 до 13 часов на парковке рядом с ККЗ «Октябрь».
Жители города смогут сдать на переработку:
- бутылки из-под молока, воды, газировки;
- флаконы из-под моющих средств;
- крышечки от бутылок;
- канистры;
- плотные пакеты;
- пленку;
- упаковки от стиральных порошков и подгузников;
- стаканчики из-под кисломолочных продуктов;
- одноразовую посуду;
- пластиковые ведра;
- картон;
- газеты;
- книги;
- журналы с маркировкой 20-22;
- консервные банки;
- металлические крышки;
- банки и бутылки с маркировкой 70-74.
Все вторсырье сдается в компактном и чистом виде. Бутылки и банки следует промыть от остатков пищи, отлепить с них наклейки. Пластиковую посуду нужно смять. Более подробную информацию о предметах, подлежащих переработке, можно узнать у организаторов акции в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, на месте будет организован сбор ненужной одежды для нуждающихся.