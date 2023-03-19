В Пензе снова пройдет экологическая акция «Это вам не мусор»

Фото: официальное сообщество акции в социальной сети

В этот раз прием вторсырья будет организован 25 марта с 11 до 13 часов на парковке рядом с ККЗ «Октябрь».

Жители города смогут сдать на переработку:

- бутылки из-под молока, воды, газировки;

- флаконы из-под моющих средств;

- крышечки от бутылок;

- канистры;

- плотные пакеты;

- пленку;

- упаковки от стиральных порошков и подгузников;

- стаканчики из-под кисломолочных продуктов;

- одноразовую посуду;

- пластиковые ведра;

- картон;

- газеты;

- книги;

- журналы с маркировкой 20-22;

- консервные банки;

- металлические крышки;

- банки и бутылки с маркировкой 70-74.

Все вторсырье сдается в компактном и чистом виде. Бутылки и банки следует промыть от остатков пищи, отлепить с них наклейки. Пластиковую посуду нужно смять. Более подробную информацию о предметах, подлежащих переработке, можно узнать у организаторов акции в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, на месте будет организован сбор ненужной одежды для нуждающихся.