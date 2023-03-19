Пензенские спортсмены выиграли медали соревнований Лиги юных чемпионов «Будущий Олимпиец»

Фото Андрея Дёмина предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Во Дворце спорта «Буртасы» в Пензе наши спортсмен достойно представили свой регион и завоевали 8 наград, отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Маргарита Кувшинова выиграла три золотых медали. Девушка отличилась на метровом трамплине, трамплине 3 метра и в прыжках с вышки.

Мирослав Киселёв занял первое место в прыжках с метрового трамплина, выиграл «серебро» в прыжках с вышки и «бронзу» – с трехметрового трамплина.

Иван Данишкин стал лучшим в прыжках с трамплина 3 м и вторым – в прыжках с метрового трамплина.

Тренеры спортсменов – Татьяна Лукаш и Александр Борисов.

Всего за медали боролись 60 спортсменов из 9 регионов. Состязания объединили представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Пензенской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской областей, республик Татарстан и Мордовия.