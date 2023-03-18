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Происшествия18 марта 2023 14:10

С любителями зимней рыбалки в Пензе и области проведут профилактические беседы

Сегодня в областном правительстве состоялось очередное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главной темой совещания стал паводок. Синоптики отмечают, что ситуация в области по-прежнему нестабильная. Однако число пострадавших от воды территорий начало сокращаться: как рассказал министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин, сейчас подтоплено чуть больше 60 мест.

Собственникам пострадавших домов возместят нанесенный ущерб. Конкретные суммы выплат будут установлены специально созданными в районах комиссиями.

- Ситуация меняется каждый день, поэтому необходимо индивидуально подходить к каждому обращению, чтобы все понимали алгоритм действий, - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Также в ходе разговора была затронута тема безопасности на льду. Начальник ГУ МЧС по региону порекомендовал главам районных администраций провести беседы с любителями зимней рыбалки, которые продолжают заниматься ей, несмотря на потепление.

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