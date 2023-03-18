Михаил Лермонтов рассказал о туристическом потенциале Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В ходе мероприятия наша область презентовала себя как «литературную империю» - ведь Сурский край тесно связан с именами многих выдающихся поэтов и писателей, а также критиков. Именно поэтому в презентации был задействован актер пензенского драматического театра Роман Романьков, который выступил в роли великого поэта Михаила Лермонтова.

Кроме этого, была организована выставка-продажа пензенских сувениров: абашевской игрушки, носков с двойной пяткой - и местных продуктов.

Выставочный проект также сопровождается насыщенной деловой программой и ежегодно проходит при официальной поддержке органов государственной власти Российской Федерации и зарубежных стран.

Завершится мероприятие сегодня.

СПРАВКА «КП»

MITT - самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, признанная профессиональным сообществом как эффективное мероприятие для решения бизнес-задач в сфере туризма. В 2023 году в выставке участвуют более 700 участников из 24 стран и 56 регионов России. В выставке MITT регулярно принимают участие руководители органов государственной власти Российской Федерации и зарубежных стран, первые лица крупнейших туроператорских компаний, отелей, авиаперевозчиков и других организаций туристического рынка.