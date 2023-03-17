Олег Мельниченко принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В заседании, которое провел полпред Президента в ПФО Игорь Комаров, приняли участие генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) Светлана Чупшева, заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов, главы регионов ПФО, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.

Игорь Комаров дал общую оценку экономического положения в регионах ПФО, подчеркнув его стабильность.

В 2022 году был отмечен рост индекса промышленного производства, индекса производства продукции сельского хозяйства, рост объема ввода жилья. Темпы инвестиций в основной капитал составили 103,5% по сравнению с 2021 годом.

По мнению полпреда, большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости. По оценкам главы АСИ Светланы Чупшевой, основным источником инвестиций для большинства регионов являются собственные средства организации.

«Инвестиции в обрабатывающие производства составляет 30 % и превышают среднероссийский уровень почти вдвое, остается высокой доля инвестиций в добычу полезных ископаемых. Это говорит об устойчивой специализации федерального округа», - подчеркнула она.

В ходе обсуждения возможностей улучшения инвестклимата рекомендовано работать над снижением административных барьеров при получении исходно-разрешительной документации, информировать бизнес о мерах господдержки.

«Совет при полномочном представителе Президента - это орган, который вырабатывает стратегические подходы в развитии регионов ПФО. Тема инвестиций не просто очень важная, я бы даже сказал, что в современных условиях она ключевая, - прокомментировал Олег Мельниченко. – Сейчас происходит переориентация инвестиционных потоков с Западной Европы, США на Китай, Юго-Восточную Азию, партнеров из Саудовской Аравии, поэтому очень важно проводить правильную инвестиционную стратегию».