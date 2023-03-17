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Здоровье17 марта 2023 15:43

Пензенцев приглашают пройти бесплатное флюорографическое обследование органов грудной клетки

В субботу, 18 марта, его можно провести в поликлинике Областной туберкулёзной больницы по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта.

Как уточняет пресс-служба регионального министерства здравоохранения, время проведения акции с 8:00 до 14:00. Записаться можно в регистратуре по телефону: 68-25-89. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, медицинский полис и СНИЛС.

Специалисты напоминают, что самым распространенным, доступным и наиболее показательным методом раннего выявления заболевания является флюорография. Ежегодная флюорография может уберечь от смертельно-опасных болезней, поскольку обнаруженное на ранних стадиях заболевание – это, в первую очередь, вовремя начатое лечение и шанс на выздоровление.

Еще одна подобная акция пройдет в субботу, 25 марта.

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