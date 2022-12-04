В Мордовии на Сурском рубеже прошла военно-историческая реконструкция

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Сотрудники СК РФ по Республике Мордовия приняли участие в военно-патриотической реконструкции времен Великой Отечественной войны

Как отмечает пресс-служба ведомства, реконструкция прошла на территории строительства Сурского оборонительного рубежа в деревне Николаевка Большеберезниковского района. Здесь находится музей под открытым небом.

В ходе реконструкции были воспроизведены события начала строительства Сурского рубежа более чем 80-летней давности.

Фашисты в октябре 41 стояли под Москвой. Тогда ГКО и принял это решение.

Силами мобилизованных женщин, детей, стариков, по правому берегу реки Сура возводилась сложная система укреплений. Как на территории Мордовии, противотанковые рвы, окопы, командные пункты, землянки и ДЗОты возводились на правом берегу реки и в Пензенской области, в Чувашии.

Как известно, в основном и дополнительных планах тылового оборонительного строительства ставилась задача укрепления Горького, Казани, Куйбышева, Пензы,Саранска, Саратова, Сталинграда, Ульяновска и других городов. В случае неудачного для Красной армии развития оборонительных операций они должны были задержать противника на новых рубежах.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В Мордовии в создании оборонительных сооружений приняли участие около 70 тысяч человек.

Участники реконструкции отметили героический труд жителей республики – все тех, кто, несмотря на мороз, холод, в кратчайшие сроки - за 45 дней построил оборонительную линию.