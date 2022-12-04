В Бессоновском районе найти грабителя помогли забытые им ботинки

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Знакомство в магазине с парнем 1996 года рождения едва не закончилось для жительницы Бессоновского района потерей имущества. Когда юноша предложил ей помочь донести ее покупки до дома, та согласилась, не догадываясь, что ее мужчина имел далеко не рыцарские привычки и ранее уже был судим.

Злоумышленник обратил внимание, что девушка не заперла за собой дверь, после чего, выждав время, проник в квартиру. Там юноша разулся, чтобы создавать меньше шума. В спальне девушки он заметил ноутбук, но случайно уронил зарядник от него.

В жилище, помимо пострадавшей, снимал комнату еще один парень. Он-то и услышал подозрительный шум из спальни соседки и, заглянув туда, обнаружил незнакомца с ноутбуком девушки в руках. В ответ на претензии и вопросы злоумышленник выругался, а после выпрыгнул в окно и босиком сбежал с места преступления.

Прибывшие на место правоохранители заметили ботинки злоумышленника и пустили по следу служебную собаку. Та привела их к соседней многоэтажке, где отыскать квартиру парня оказалось делом нескольких минут. Юноша не стал отрицать свою вину и признался, что совершил преступление, будучи пьяным.

По факту возбуждено уголовное дело. Парню грозит до семи лет лишения свободы. Украденный ноутбук изъят.