Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 декабря 2022 6:26

В Пензе в День неизвестного солдата возложили цветы к Вечному огню

Торжественное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата, состоялось возле Монумента воинской и трудовой Славы в субботу, 3 декабря
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В политых кровью землях Подмосковья покоятся в братских могилах солдаты. И бойцы сформированной в нашей области 354-й стрелковой дивизии - тоже.

Перенесенные 3 декабря 1966 года к стенам Кремля останки одного из них стали родными и святыми для россиян.

В Пензе отдать дань благодарности погибшим воинам 3 декабря собрались официальные лица, в том числе, первый зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов, глава города Владимир Мутовкин, глава администрации Пензы Александр Басенко, ветераны вооруженных конфликтов, студенты и школьники.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Память героев почтили минутой молчания, после чего раздались оружейные залпы взвода курсантов Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, отмечает пресс-служба администрации города.

В завершение памятной церемонии присутствующие возложили цветы к Вечному огню.

Интересное