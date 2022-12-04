В Пензе в День неизвестного солдата возложили цветы к Вечному огню

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В политых кровью землях Подмосковья покоятся в братских могилах солдаты. И бойцы сформированной в нашей области 354-й стрелковой дивизии - тоже.

Перенесенные 3 декабря 1966 года к стенам Кремля останки одного из них стали родными и святыми для россиян.

В Пензе отдать дань благодарности погибшим воинам 3 декабря собрались официальные лица, в том числе, первый зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов, глава города Владимир Мутовкин, глава администрации Пензы Александр Басенко, ветераны вооруженных конфликтов, студенты и школьники.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Память героев почтили минутой молчания, после чего раздались оружейные залпы взвода курсантов Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, отмечает пресс-служба администрации города.

В завершение памятной церемонии присутствующие возложили цветы к Вечному огню.