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Общество2 декабря 2022 13:17

В Пензу вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ сводный отряд полиции

Бойцы на протяжении долгих шести месяцев несли службу по охране общественного порядка в Чеченской республике
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В Пензе их встретило руководство регионального УМВД, родные и друзья.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поприветствовал подчиненных и поблагодарил за достойную службу далеко от дома - в Чеченской республике.

Отличившимся в служебной командировке сотрудникам руководитель ведомства вручил почетные грамоты.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Вернувшихся из командировки полицейских ждет отпуск, а затем они приступят к выполнению служебных обязанностей на своих рабочих местах.

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