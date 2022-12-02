В Пензу вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ сводный отряд полиции

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В Пензе их встретило руководство регионального УМВД, родные и друзья.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поприветствовал подчиненных и поблагодарил за достойную службу далеко от дома - в Чеченской республике.

Отличившимся в служебной командировке сотрудникам руководитель ведомства вручил почетные грамоты.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Вернувшихся из командировки полицейских ждет отпуск, а затем они приступят к выполнению служебных обязанностей на своих рабочих местах.