Пензенская епархия и организация «Солдатская мать» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области.

Подписанное соглашение подразумевает взаимодействие по вопросам оказания духовной и психологической поддержки гражданам, призванным на военную службу и членам их семей, а также совместную организацию и участие в проведении встреч с общественностью и иных мероприятий просветительского характера.

Ольга Клейменова рассказала об инициативе создания службы психологической и юридической поддержки родных и близких на базе ПРОО «Солдатская мать», а также о сборе гуманитарной помощи, которым занимаются активисты организации для жителей Донбасса и земляков, выполняющих боевые задачи.

«В рамках работы нашей организации мы принимаем обращения от жителей региона, которые переживают за судьбу своих близких, выполняющих боевые задачи. Совместно с юристом помогаем составить обращения в компетентные органы, держим на контроле и сопровождаем вопросы, требующие оперативного решения.

Конечно, одной из главных составляющих нашей работы является психологическая поддержка женщин наших солдат и офицеров. Очень важно выслушать каждую, помочь разобраться с тревогами, подставить свое плечо в сложную минуту», - сказала Ольга Клейменова.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поддержал инициативы ПРОО «Солдатская мать» и выразил уверенность в успехе совместных проектов, которые обсуждались на встрече.

«Православная церковь испокон веков благословляла воинов на подвиги во имя Отечества, поддерживала раненых, заботилась о воспитании в воинах духа веры, мужества, самопожертвования, воинской дисциплины», - сказал глава Пензенской митрополии.