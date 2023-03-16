Пензенские полицейские задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионерок

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

С каждой из них связывались незнакомцы, которые говорили, что близкий родственник женщины (обычно злоумышленники играли на материнских чувствах своих собеседниц) попал в серьезное ДТП. Далее, пока жертва пребывала в состоянии шока, мошенники начинали давить на них: дескать, сыну или дочери грозит уголовная ответственность, но ее можно избежать, заплатив крупную сумму «кому следует». Через час к готовой отдать деньги потерпевшей приезжал курьер, который и забирал сумму.

Очередными жертвами такой схемы стали 66-летняя жительница Мокшанского района и 82-летняя пензячка. Одна из них отдала курьеру 800 тысяч рублей.

Спустя некоторое время парня задержали – злоумышленником оказался пензенец 2000 года рождения, ранее судимый. На допросе юноша рассказал, что деньги перечислял своим «работодателям», оставляя себе процент за курьерские услуги.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.