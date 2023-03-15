В Пензе прошли мемориальные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Льва Ермина

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В церемонии открытия бюста в сквере, носящем его имя, 15 марта приняли участие руководители области и города, депутаты, члены общественных организаций.

Олег Мельниченко отметил вклад Льва Ермина в социально-экономическое развитие региона.

«Это – легенда Пензенской области. Он пришел в регион в 1961 году в качестве первого секретаря обкома КПСС. Под его руководством область добилась высоких результатов. Регион занимал первые места в сельском хозяйстве, здесь сформировалось крепкое промышленное ядро, шло строительство жилья для трудящихся. Пензенская область звучала на всех уровнях, как в РСФСР, так и в СССР», – сказал Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы правительства региона, руководитель субъекта Федерации отметил, что современный облик Пензы и области в целом был заложен именно Львом Борисовичем.

При нем было создано Сурское водохранилище, построены аэропорт и вокзал Пенза-1, жилые кварталы Западной поляны, микрорайон Арбеково. Большое внимание уделялось развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта.

«Мы обязаны хранить память о наших великих людях», – подытожил Олег Мельниченко, возложив венок к бюсту Льва Ермина.

Затем в Губернаторском доме состоялась презентация второго издания биографической книги памяти Льва Ермина «Считаю себя пензяком». Редактор-составитель известный пензенский журналист и общественный деятель Александр Марынов.

«Лучшей памятью о человеке всегда была книга. Александр Иванович в свое время проделал очень хорошую работу, собрал воспоминания людей, которые работали со Львом Борисовичем», – отметил Олег Мельниченко.

Губернатор поблагодарил автора за труд, который он проделал в сжатые сроки. Издание уже поступило во все библиотеки региона, в том числе, в школы и вузы.

СПРАВКА «КП»

Лев Ермин, советский и российский государственный и общественный деятель, родился 17 марта 1923 года в Ростовской области. Кандидат экономических наук. Первый секретарь Пензенского обкома КПСС (1961-1979 гг.), Первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР (1979-1989 гг.), председатель Государственного агропромышленного комитета РСФСР (1985-1989 гг.). Ветеран Великой Отечественной войны.

Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, солдатским Орденом Славы 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

В 1961 году он занял пост второго секретаря Пензенского обкома КПСС, а через несколько месяцев был избран первым секретарем.

В 1974 году Лев Борисович удостоен звания «Почетный гражданин города Пензы». В 1998 году решением депутатов Законодательного Собрания Пензенской области первым удостоен звания «Почетный гражданин Пензенской области».